Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt fünffach gesuchten Straftäter fest

Offenburg (ots)

Am Freitagabend (16.10.20) haben Beamte der Bundespolizei einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 45-jährigen Deutschen, der am Bahnhof Offenburg kontrolliert wurde, bestanden zwei Haftbefehle sowie ein Sicherungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover (2x) und der Staatsanwaltschaft Münster wegen Erschleichen von Leistungen (2x) und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach richterlicher Vorführung am Samstag Abend wurde er ins Gefängnis gebracht. Zudem wurde er von zwei Staatsanwaltschaften mittels Aufenthaltsermittlungen gesucht.

