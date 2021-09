Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1 Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses 2 Einbruch in Supermarkt 3 Betrunkener Fahrzeugführer

PI Heidekreis (ots)

Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Dorfmark- In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Hauptstraße Rauchbildung und Funkenflug gemeldet. Es wurde der Brand eines seit längerer Zeit leerstehenden Einfamilienhauses festgestellt. Schäden entstanden im Eingangsbereich, an der Erdgeschossdecke und dem Dachstuhl. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Für die Löscharbeiten wurden die Freiwilligen Feuerwehren Bad Fallingbostel, Dorfmark und Riepe eingesetzt.

Einbruch in Supermarkt

Bad Fallingbostel- Am frühen Sonntagmorgen gelangte ein unbekannter Täter nach Aufhebeln eines Fensters in einen Supermarkt am Kirchplatz. Der Markt wurde anschließend betreten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatte der unbekannte Täter sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Erkenntnisse zum erlangten Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise zu auffälligen Beobachtungen bitte an das PK Bad Fallingbostel (05162/972-0)

Betrunkener Fahrzeugführer I

Walsrode- Am Samstagmorgen fiel einer Polizeistreife ein Fahrzeugführer auf, der seinen Pkw vor der Streife zunächst abwürgte und unsicher weiterfuhr. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer Atemalkohol aufwies. Ein Test ergab in der Polizeidienststelle 1,78 Promille, sodass eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Aufbruch von Briefkästen

Walsrode - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter 11 Briefkästen in einem Wohnhaus in der Moorstraße auf. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Walsrode unter 05161-98448-0 in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Fahrzeugführer II

Hodenhagen - Ein 35-jähriger Mann wollte am Samstagabend sein bestelltes Essen abholen und geriet dabei in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,28 Promille, worauf eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Falschfahrerin auf der Autobahn

Bad Fallingbostel- Am Samstagabend wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf ein Pkw gemeldet, der die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Walsroder Dreieck und Bad Fallingbostel entgegen der Fahrtrichtung befährt. Es stellte sich heraus, dass eine 20-jährige ihren Pkw gewendet hatte und den Seitenstreifen entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr, um anschließend einem Bekannten Starthilfe zu geben. Beim Wenden des Pkw kam es zu einer Gefährdung eines 37-jährigen, der mit seinem Pkw Ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Gegen die 20-jährige wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Betrunkener Fahrzeugführer III

Soltau- Am Sonntagmorgen gehen über Notruf mehrere Meldungen zu einem Pkw VW Golf ein, der unbeleuchtet auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover zwischen Bispingen und Schneverdingen auf dem rechten Fahrstreifen stehen soll. Die eingesetzten Beamten finden den Sachverhalt so bestätigt vor. Auf der Rückbank des Pkw hatte sich der 29-jährige Fahrzeugführende aus der Wedemark zum Schlafen gelegt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Außerdem meldete sich ein Lkw-Fahrer, der dem Pkw im letzten Moment ausweichen konnte, als dieser unmittelbar vor ihm vom Seitenstreifen auf den rechten Fahrstreifen wechselte und dort anhielt. Weitere Überprüfungen ergaben zudem, dass der Versicherungsschutz des VW Golf erloschen ist. Gegen den 29-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Fahrzeugführer durch Betäubungsmittel beeinflusst

Soltau- In der Nacht zu Sonntag wurde ein 25- jähriger Hamburger durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dieser musste seinen PKW daher im Heidekreis zurücklassen und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Radfahrer alkoholisiert

Soltau- Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag fiel den örtlichen Polizeibeamten während der Streifenfahrt in der Poststraße ein 26- jähriger Radfahrer auf. Bei dem Soltauer wurde ein Atemalkoholwert von 1,78 Promille festgestellt. Die Fahrt endete somit und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell