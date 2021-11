Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unbekannte schlagen Fensterscheibe ein

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Filiale eines Geldinstituts in der Bahnhofstraße in Asperg ein. Gegen 04:45 Uhr meldete eine Zeugin die eingeschlagene Scheibe. Des Weiteren hatte die Frau einen Vorschlaghammer in unmittelbarer Nähe festgestellt. Die sofort anfahrenden Streifenwagenbesatzungen dreier Polizeireviere umstellten daraufhin die Filiale. Eine anschließende Durchsuchung der Bankfiliale sowie eine eingeleitete Fahndung erbrachten zunächst keine Hinweise auf die Täter. Mutmaßlich drangen sie jedoch nicht in die Räumlichkeiten der Bankfiliale ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500-170, bittet Zeugen sich zu melden.

