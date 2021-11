Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gärtringen: BMW-Fahrer von Autobahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es kurz nach der Anschlussstelle Gärtringen in Fahrtrichtung Singen zu einem Unfall, bei dem ein 26 Jahre alter BMW-Lenker verletzt wurde. Mutmaßlich aufgrund Sekundenschlafs verlor der Mann kurz nach 04.00 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge durchbrach der BMW die Schutzplanke. Der PKW kam im Bereich der dortigen Autobahnunterführung zum Stillstand. Der verletzte 26-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten, die durch die Autobahnmeisterei Herrenberg durchgeführt wurden, musste der rechte Fahrstreifen bis gegen 10.00 Uhr gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von etwa drei Kilometern. Der Sachschaden wurde auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

