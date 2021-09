Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dirmstein - Nächtlicher Einbruch

Grünstadt (ots)

Während die Bewohner schliefen stieg ein unbekannter Täter in der vergangenen Nacht, nämlich am 29.09.21 zwischen 03:45 Uhr und 06:50 Uhr, in ein Haus in der Hauptstraße ein. Von der Leichtsinnigkeit der Hausbewohner konnte der Unbekannte profitieren: Er gelangte von der rückwärtigen Seite des Anwesens durch ein nicht verschlossenes Nebengebäude in den Innenhof, wo sich die Hauseingangstür befindet. Diese war ebenfalls nicht verschlossen und der Schlüssel hing außen im Schloss. Ein Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich wurde entwendet.

