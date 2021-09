Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: In Schlangenlinien ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße

Am 28.09.2021 gegen 21:50 Uhr erhielt die Polizei Neustadt einen Zeugenhinweis auf einen Schlangenlinien fahrenden Pkw. Dieser konnte in der Maximilianstraße angetroffen und kontrolliert werden. Der 42-jährige Fahrer musste sich schon beim Aussteigen am Fahrzeug festhalten um nicht zu stürzen. Ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 3,3 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat - diese wurde ihm bereits wegen Alkohol am Steuer entzogen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

