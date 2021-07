Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Pressemitteilung Großschadenslage Unwetter Dortmund

Dortmund (ots)

Im Stadtgebiet Dortmund hat sich die Unwetterlage beruhigt und es kommt nur noch zu geringen Niederschlagsmengen. Die Feuerwehr Dortmund ist aktuell aufgrund der hohen Anzahl von noch nicht abgearbeiteten Einsätzen in Verbindung mit den hohen Niederschlagsmengen der frühen Abendstunden im Dauereinsatz. Aktuell befinden sich die Einsatzschwerpunkte in den Stadtgebieten Schönau, Holzen und Hörde. Die Feuerwehr Dortmund richtet sich hiermit mit einer dringenden Bitte an die betroffenen Bürger, welche bereits einen Notruf abgesetzt haben: Da sich die Unwetterlage zurzeit in großen Teilen des Stadtgebietes entspannt, ist damit zu rechnen, dass sich evtl. mit Wasser geflutete Gebäudeteile selbstständig über die Kanalisation wieder entleeren. Bitte teilen Sie der Feuerwehr in solch einem Fall unter der Rufnummer 0231-845-0 mit, dass kein Einsatz der Feuerwehr mehr erforderlich ist.

