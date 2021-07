Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rauchentwicklung aus leerstehendem Gebäude

Dortmund (ots)

Gegen 17:48 wurde die Feuerwehr Dortmund zu einer Rauchentwicklung aus einem leerstehenden Gebäude in die Eichwaldstraße im Ortsteil Wickede alarmiert. Passanten einer naheliegenden Bushaltestelle hatten diese Rauchentwicklung entdeckt und unverzügliche die Feuerwehr alarmiert. Unverzüglich wurde durch die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) eine Erkundung über die Drehleiter durchgeführt, da es aus einem Fenster im Obergeschoss und aus dem Dachgeschoss rauchte. Über ein geöffnetes Fenster gelangte ein weiterer Trupp ins Objekt und machte sich sofort auf die Suche nach eventuell sich noch im Haus befindliche Personen. Glücklicherweise wurden in diesem Haus keine Personen mehr angetroffen. So konnten sich die Einsatzkräfte auf das Löschen des Brandes konzentrieren. Es brannte Unrat in einer Ecke eines Zimmers. Eine Ausbreitung auf weitere Teile des Hauses konnte so erfolgreich verhindert werden.

Eingesetzt waren ca. 12 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie des Rettungsdienstes der Stadt Dortmund.

