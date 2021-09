Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Angetrunken und ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 28.09.2021 gegen 19:30 Uhr in der Mußbacher Landstraße wurde ein 55-jähriger Autofahrer angehalten. Es wurde festgestellt, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,75 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Da der 55-Jährige in diesem Jahr bereits mehrfach wegen ähnlichen Delikten in Erscheinung getreten ist, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das mitgeführte Fahrzeug zum Zwecke der Einziehung sichergestellt und abgeschleppt.

