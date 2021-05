Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei nimmt Randalierer fest

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Donnerstag (27.05.) konnte ein 19-Jähriger ohne festen Wohnsitz festgenommen werden. Der Tatverdächtige war stark alkoholisiert, randalierte und beschädigte mehrere Autos.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen Randalierer am Dorfgemeinschaftshaus in Ludwigsau-Reilos. Die alarmierte Streife der Polizeistation Bad Hersfeld konnte den Tatverdächtigen kurz darauf in Friedlos festnehmen. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung nach Ausweisdokumenten stellten die Beamten im mitgeführten Rucksack des 19-Jährigen mehrere Pkw-Außenspiegel sicher.

Bisher konnten noch nicht alle Außenspiegel den geschädigten Personen beziehungsweise beschädigten Pkws zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um ein rotes (vermutlich VW) und ein weißes Fahrzeugteil. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der Beschuldigte nach Ausnüchterung und Vernehmung wieder entlassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

