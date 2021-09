Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Knallschreckgerät aus Wingert gestohlen

Meckenheim (ots)

Unbekannte entwendeten Teile eines Knallschreckgerätes, welches in einem Weinberg nahe der L528 (Weinbach) zur Vergrämung von Vögeln aufgestellt wurde. Die Tat ereignete sich vom 23.-25. September. Bereits vor gut einer Woche kam es zu einem Diebstahl eines Knallschreckgeräts in diesem Bereich. Die Schäden belaufen sich auf jeweils ca. 750,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

