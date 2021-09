Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Weisenheim a.S.) - gestohlenes Fahrrad wieder aufgefunden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 27.09.2021 12:00 Uhr bis 18:00 wurde ein im Lindweg in Weisenheim am Sand abgestelltes Mountainbike entwendet. Die bislang unbekannten Täter entwendeten das unverschlossen vor dem Wohnhaus abgestellte Fahrrad. Der 24-jährige Eigentümer konnte sein Mountainbike der Marke Rockrider schließlich im Naherholungsgebiet unweit der Tatörtlichkeit auffinden. Sein Fahrrad lag dort neben dem Weg auf einer Wiese. Die Polizei weist darauf hin, Fahrräder auch bei kurzer Abwesenheit immer ordnungsgemäß verschlossen abzustellen. Bieten sie den Tätern keine Tatmöglichkeit. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

