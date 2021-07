Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beleidigt und entblößt

Arnsberg (ots)

Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann. Dieser hatte sich am Samstag vor einer 60-jährigen Frau entblößt. Die Arnsbergerin ging gegen 09 Uhr über den Rad- und Fußweg am Feauxweg in Richtung Vogelwiese spazieren. In Höhe des Berufskollegs kam ihr der unbekannte Mann entgegen. Ohne Grund beleidigte dieser die Fußgängerin und entblößte hierbei sein Geschschlechtsteil. Als die Frau die Polizei informierte rannte der Unbekannte in Richtung Brückenplatz davon. Täterbeschreibung: circa 20 Jahre alt; etwa 1,80 Meter groß; südländisches Aussehen; dunkle kurze Haare; blasses Gesicht; weißes T-Shirt; schwarze Weste; blaue Jeanshose; weiße Schuhe Eine direkt eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Mann blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

