Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Stühle und Bänke mutwillig beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.09.2021 gegen 00:15 Uhr wurden in Bad Dürkheim, in der Seebacher Straße vor einer Wirtschaft Stühle und Bänke beschädigt. Eine Anwohnerin konnte Lärm auf der Straße wahrnehmen, jedoch beim Blick aus dem Fenster keine Personen mehr feststellen. Insgesamt wurden durch die bislang unbekannten Täter 2 Stühle und 2 Bänke beschädigt. Es entstand ein Schaden von 150 Euro. Bei der Spurensuche konnte auf einer der beschädigten Bänke, eine Blutspur festgestellt und gesichert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Falls weitere Anwohner Opfer einer Sachbeschädigung geworden sind oder Hinweise auf den/die Täter vorliegen, dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

