POL-D: Willkommen in Düsseldorf - Polizeipräsident Norbert Wesseler begrüßt 190 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie zwei Verwaltungsbeamtinnen in der Landeshauptstadt

190 neue Polizistinnen und Polizisten begrüßt der Polizeipräsident am Mittwoch zu ihrem Dienstantritt in der Landeshauptstadt, auch diesmal darunter wieder ein großer Anteil Berufsanfänger (143). So werden voraussichtlich neun Polizistinnen und Polizisten mehr im täglichen Dienst zur Verfügung stehen.

Die Hochschulabsolventen und die zum Polizeipräsidium versetzten Beamtinnen und Beamten lösen zum Großteil ihre Kolleginnen und Kollegen im zentralen Personen- und Objektschutzdienst ab oder werden im Streifendienst der drei Polizeiinspektionen eingesetzt. Nachersatz bekommen außerdem die Kriminalpolizei und die Autobahnwachen. Erfreulicherweise werden auch zwei Verwaltungsbeamtinnen zum Dienstantritt begrüßt.

"Es freut mich, dass wir bei den stetig steigenden Anforderungen mit mehr Beamtinnen und Beamten nach wie vor deutlich sichtbare Präsenz zeigen können und weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sind", betont der Polizeipräsident bei der Begrüßung am Apolloplatz und beim Foto auf dem Johannes-Rau-Platz.

