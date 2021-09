Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Mehrere Kraftfahrzeugdiebstähle

Grünstadt (ots)

Insgesamt sieben Kraftfahrzeuge wurden in Grünstadt in dem Zeitraum 25.09.2021 bis 27.09.2021 gestohlen: Zunächst wurde der Polizeiinspektion Grünstadt gestern der Einbruch in eine Kfz.-Werkstatt in der Obersülzer Straße gemeldet. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch Einwerfen einer Scheibe Zutritt zu der Werkstatt, aus der sechs Krafträder entwendet wurden. Der Tatzeitraum ist hier Sa., 25.09.2021 bis Mo., 27.09.2021. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt in diesem, wie in dem Fall eines weiteren Kraftfahrzeugdiebstahls entgegen, der ebenfalls gestern gemeldet wurde. Zwischen So., 26.09.2021 und Mo., 27.09.2021 wurde von einem Parkplatz am Verladeplatz in Grünstadt ein Quad entwendet. Die Vermutung liegt nahe, dass dieses auf ein entsprechendes Fahrzeug verladen und so abtransportiert wurde.

