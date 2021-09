Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer unterschätzt Kurve

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.09.2021 gegen 19:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Motorrades die Gäustraße in Richtung B39. Vermutlich wegen ungangepasster Geschwindigkeit kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der Grünfläche. Mit Rückenschmerzen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

