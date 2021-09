Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmiererei

Neustadt/Weinstraße (ots)

Sachschaden von mindestens 1000 Euro hat ein unbekannter Täter verursacht, indem er in der Nacht von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag eine Hauswand in Gimmeldingen besprühte. Aufgrund des Schriftzuges "G-Town till I die" und der Örtlichkeit - ein schmaler Verbindungsweg zwischen der Haberackerstraße und der Neubergstraße, geht die Polizei davon aus, dass der Täter in Gimmeldingen wohnt. Die Polizei Neustadt bitte um Zeugenhinweise unter 06321-8540 oder pineustadt.jsg@polizei.rlp.de /WaSt

