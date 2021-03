Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Autos aufgebrochen - Verdächtige beobachtet

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Wochenende im östlichen Stadtgebiet an mindestens fünf Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Anwohner beobachteten Verdächtige, bei denen es sich um den oder die Täter handeln könnte. Ein Tatzusammenhang wird nicht ausgeschlossen.

In der Gut-Heim-Straße durchwühlten Unbekannte einen Citroen. Das Auto war vermutlich unverschlossen. Die Täter erbeuteten Münzgeld. In der Feiningerstraße sahen es die Diebe auf einen Suzuki ab. Auch dieser Wagen war vermutlich nicht abgeschlossen. Beute machten die Täter nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen keine. Einen VW Golf nahmen Unbekannte in der Schandeinstraße ins Visier. Auch das Auto: Vermutlich unverschlossen. Etwas Brauchbares stahlen die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Im Oskar-Schlemmer-Ring stellte eine Polizeistreife in der Nacht zum Montag einen Alfa-Romeo fest, an dem eine Tür offenstand. Der Innenraum war offensichtlich durchwühlt worden. Beute machten die Täter laut Fahrzeughalter keine. In der Kahlenbergstraße stahlen Langfinger allerdings zwei Schlüssel aus einem Toyota. Weil an dem Auto keine Aufbruchspuren feststellbar waren, dürfte auch dieser Wagen unverschlossen gewesen sein. An einigen der durchwühlten Autos sicherte die Polizei Spuren.

An der Emilsruhe fiel in der Nacht zum Sonntag ein Verdächtiger auf. Der Mann trug eine schwarze Winterjacke, hat dunkle Haare und ist etwa 1,85 Meter groß. Er zog an den Türgriffen eines parkenden Autos, vermutlich um zu prüfen, ob der Wagen unverschlossen ist. Ob es sich bei dem Verdächtigen in der Mennonitenstraße um die gleiche Person handelte ist unklar. Dort war nämlich in derselben Nacht ein etwa 20- bis 30-Jähriger aufgefallen, der auffällig in parkende Autos schaute.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet und bitten um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

