Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Werkstatt +++ Hage/Berumbur - Zeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Werkstatt

Auf dem Gelände des Bauhofs der Stadt Norden ist in eine Werkstatt eingebrochen worden. Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, betraten Unbekannte das Gelände in der Straße Am Norder Tief und entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Werkzeuge. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Hage/Berumbur - Zeugen gesucht

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Freitag in Berumbur. Zwischen 19.45 Uhr und 19.50 Uhr zerstörten Unbekannte im Bereich Otto-Leege-Straße am Ostufer des Kiessees die Glasscheibe eines Schaukastens. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Hage entgegen unter Telefon 04931 973980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell