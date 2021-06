Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Wäscherei

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wäscherei

Am Wochenende kam es in der Stellmacherstraße in Norden zu einem Einbruch. Bislang Unbekannte betraten zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 9 Uhr das Gebäude einer Wäscherei und entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell