Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Mittegroßefehn - Vandalismus auf Friedhof

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Auf einem Friedhof in Mittegroßefehn kam es zu Sachbeschädigungen und Vandalismus. Vermutlich in der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte mehrere Gräber auf dem Friedhof an der Bundesstraße. Die Täter rissen Blumen heraus und zerstörten Grabschmuck. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04943 925660.

