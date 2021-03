Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Vandalen beschädigen Vereinsinventar 28.2.21

Sulz-Holzhausen (ots)

Bereits am letzten Wochenende haben unbekannte Vandalen am Holzhauser Stadion gewütet.Eine Sitzbank einer Festgarnitur, die im Freien stand, war in zwei Teile zerbrochen und auf einem Feld in der Nähe der Holzhauser Linde hinterlassen worden. Einen Biertisch warfen die Vandalen in eine Hecke. Wer für die Tat verantwortlich war, ist noch offen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07454 92746.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell