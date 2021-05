Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung zu: "Rollerfahrerin bei Zusammenstoß im Kreuzungsbereich schwer verletzt" - Mettmann - 2105137

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am heutigen Tag in eigener Pressemitteilung berichtet hat (siehe OTS Nummer 21050136 mit folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4928192), kam es am Sonntagabend (30. Mai 2021) im Kreuzungsbereich Südring / Gruitener Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einem Kleinkraftrad der Marke Piaggio.

Hierbei wurde die Fahrerin des Kleinkraftrades so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

Die schwer verletzte Wuppertalerin ist 36 Jahre alt und nicht 26, wie ursprünglich in der Pressemitteilung angegeben. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

