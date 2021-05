Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall durch Defekt am Fahrzeug? - Heiligenhaus - 21050135

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag des 28.05.2021 gegen 16:15 Uhr befuhr ein 81 jähriger Essener mit seinem Mercedes die Höseler Straße in Heiligenhaus in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung An der Wildenburg beabsichtigte er hinter den dort wartenden Fahrzeugen anzuhalten. Hierbei versagten nach eigenen Angaben die Bremsen, fuhr ungebremst auf den Ford eines 40 jährigen Heiligenhausers auf, schob diesen gegen eine Mauer und kam erst an der Einmündung Rheinlandstraße zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstanden so starke Beschädigungen, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Mercedes eines 54 jährigen Hattingers wurde bei dem Versuch auszuweichen ebenfalls leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.500 Euro. Der Ford-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, konnte aber das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Ermittlungen zu möglichen Unfallursachen dauern an. Der Mercedes wurde sichergestellt.

