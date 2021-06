Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Fahrradprüfungen in den Landkreisen Aurich und Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Fahrradprüfungen in den Landkreisen Aurich und Wittmund

Derzeit werden die Fahrradprüfungen für die Kinder der 4. Klassen an den hiesigen Schulen nachgeholt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Lehrpläne und sollen die Kinder auf das richtige Verhalten mit dem Fahrrad im Straßenverkehr vorbereiten, da viele nun auf weiterführende Schulen wechseln.

Dabei werden neben der Vermittlung von theoretischen Inhalten durch die Lehrkräfte auch praktische Prüfungen mit den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei durchgeführt. Diese finden im Straßenverkehr des Einzugsbereichs der Schulen statt. Hier geht es um richtiges Abbiegen, Schulterblick, Verhalten an Einmündungen und Ausfahrten sowie das Überqueren von vielbefahrenen Straßen. Dabei werden Schule und Polizei von freiwilligen Eltern an den Kontrollpunkten unterstützt.

Diese seit Jahren stattfinden "Prüfungen" sind nicht nur ein aufregender Tag für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch ein wesentlicher Baustein für die Sicherheit unserer Kinder.

Das Foto zeigt Uwe Abels von der Polizei Wittmund bei der heutigen Prüfung in der Grundschule Ardorf an der Station "richtiges Vorbeifahren an geparkten Pkw".

