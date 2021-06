Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Kirchdorf - Einbruch in Milchtankstelle +++ Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Auffahrunfall +++ Aurich - Autofahrerin leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Kirchdorf - Einbruch in Milchtankstelle

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in eine Milchtankstelle in Aurich-Kirchdorf eingebrochen. Die Täter betraten nach ersten Erkenntnissen um kurz nach Mitternacht den Verkaufsraum an der Straße Zum Ulenmoor und brachen den Milchautomaten auf. Sie entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland sind am Montag drei Personen leicht verletzt worden. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer fuhr gegen 17 Uhr auf der Norder Straße auf eine verkehrsbedingt haltende Seat-Fahrerin auf. Der Seat wurde durch den Aufprall auf einen VW Golf und dieser auf einen weiteren VW Golf geschoben. Die 22-jährige Seat-Fahrerin, die 47-jährige VW-Fahrerin und die 17-jährige Beifahrerin im VW wurden leicht verletzt.

Aurich - Autofahrerin leicht verletzt

Eine Autofahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Aurich verletzt worden. Die 40 Jahre alte Frau wollte mit ihrem Renault gegen 15 Uhr vom Gelände einer Grundschule an der Ogenbarger Kirchstraße auf die Fahrbahn fahren. Hierbei übersah sie offenbar einen von links kommenden Traktor und stieß mit ihm zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

