Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Katalysator ausgebaut

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 24.09.2021 15:00 Uhr bis 28.09.2021, 10:00 Uhr wurde auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim der Katalysator eines Toyota Prius entwendet. Der 48-jährige Fahrer hatte das Firmenfahrzeug auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Beim Starten des Fahrzeugs habe es einen lauten Knall gegeben. In der Werkstatt konnte festgestellt werden, das der Katalysator durch bislang unbekannte Täter ausgebaut worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell