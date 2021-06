Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum (OT Borsum)- Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch nichtgenehmigte Straßenarbeiten

Hildesheim (ots)

Borsum (fra;) Am Anger; Am heutigen Tag erreichte die Polizei Sarstedt ein Hilfeersuchen des Ordnungs/Bauamtes der Gemeinde Harsum. In der Ortschaft Borsum, dort in der Straße Am Anger wurde, durch einen Subunternehmer der für eine Telekommunikationsfirma Erdarbeiten durchführt, eine nichtgenehmigte Baustelle eingerichtet und die Straße aufgegraben. Dies sei in der letzten Zeit des Öfteren vorgekommen und die Gemeinde Harsum habe daraus resultierend Schwierigkeiten gehabt, bei entstandenen Folgeschäden einen Kostenpflichtigen zu ermitteln. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Sachverhalt bestätigt werden und die Arbeiten mussten unverzüglich eingestellt und die Baustelle zurück gebaut und gesichert werden. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch das PK Sarstedt eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell