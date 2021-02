Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Taschen-)Diebe und Einbrecher

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche wurde einer Pkw-Fahrerin am Gerlingser Weg der ACC-Sensor von ihrem Fahrzeug gestohlen.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagabend ist ein Unbekannter an der Humpfertstraße in einen Pkw eingedrungen. Er durchsuchte den Wagen und nahm Kleingeld sowie einen Feuerlöscher an sich.

Unbekannte sind zwischen dem 15. Dezember und dem 4. Februar in eine Gartenhütte Im Lau eingebrochen. Sie bogen einen Drahtzaun auf, rissen eine Holztür zur Terrasse der Gartenhütte heraus und betraten die Hütte. Offenbar übernachteten die ungebetenen Gäste in der Hütte, um sich am Ende mit einer Motorsäge davon zu machen.

Eine 50-jährige Kundin schaute am Samstag um 11.15 Uhr in einem Supermarkt an der Untergrüner Straße nur kurz nach Salat. Dazu legte sie ihre Umhängetasche in den Einkaufswagen. Als sie sich zurückdrehte, war die Tasche mitsamt iPhone, Portemonnaie mit Geld und Bankkarte weg. Die Kundin hat niemanden bemerkt.

Die Polizei warnt weiter vor Dieben in Discountern und anderen Supermärkten. Deshalb sollten Kunden ihre Wertsache möglichst dich am Körper tragen, zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell