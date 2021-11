Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einfädelungsversuch führt zu Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 80-jährige Ford-Lenkerin den Einfädelungsstreifen der Landstraße 1140 auf Höhe des Einmündungsbereichs zur Ludwigsburger Straße in Möglingen. Am Ende des Einfädelungsstreifens wollte sie nach rechts auf die Durchgangsfahrbahn in Richtung Vaihingen an der Enz wechseln, wobei sie vermutlich einen 52 Jahre alten LKW-Fahrer übersah und diesen leicht touchierte. In der Folge zog die Frau ihren PKW wohl zurück nach links und geriet somit auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, noch unbekannter PKW-Lenker konnte gerade noch rechtzeitig eine Vollbremsung einlegen und so einen Zusammenstoß vermeiden. Hinter diesem PKW musste eine 35-jährige Audi-A6-Lenkerin aufgrund dessen ebenfalls eine Vollbremsung durchführen. Auch der hinterherfahrende 52-jährige Audi-SQ5-Lenker konnte gerade noch rechtzeitig abbremsen. Jedoch erkannte eine 44-jährige VW-Lenkerin die Situation zu spät, fuhr auf den Audi-SQ5 auf und schob diesen auf den Audi A6. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Die Lenker des unbekannten, entgegenkommenden PKW, der rot gewesen sein soll, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

