Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 201217-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Neumünster gesucht

NeumünsterNeumünster (ots)

Am 14.12.2020 gegen 13.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Teich Höhe der Hausnummer 11 in Neumünster. Eine 79 jährige Fahrerin eines weißen Skodas befuhr die Straße Am Teich in Richtung Schleusberg. In Höhe der Hausnummer 11 fuhr plötzlich ein dunkler PKW vom rechtsliegenden Parkstreifen auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte mit dem weißen Skoda. Der Fahrer des dunklen PKW, ein ca. 35 Jahre alter Mann, europäisches Erscheinungsbild, mittelblonde Haare, gepflegte Erscheinung, bekleidet mit einem dunklen Mantel, erkundigte sich kurz bei der 79 jährigen Fahrerin nach ihrem Wohlbefinden. Als die Geschädigte danach ihr Auto von der Fahrbahn fahren wollte, verschwand der Mann mit seinem PKW in unbekannte Richtung. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Weiter wird der Fahrer des dunklen PKW gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst Neumünster unter der Rufnummer 04321-9451331 oder an jede andere Polizeidienststelle.

