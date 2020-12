POL-NMS: 201217-1-pdnms Widerstand nach Verkehrskontrolle in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Eine Streifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster kontrollierte einen 32 jährigen Rollerfahrer am 16.12.2020 gegen 23.25 Uhr in der Wasbeker Straße, bei dieser Kontrolle pustete der Mann einen Wert von über 1 Promille. Plötzlich rannte der Mann dann los und wollte sich durch Flucht weiteren Maßnahmen entziehen. Die Beamten des 1. Polizeireviers Neumünster waren aber schneller, sie konnten den Mann schließlich auf einem Hinterhof in der Wilhelmstraße stoppen. Bei der Festnahme leistete der 32 jährige Rollerfahrer erheblichen Widerstand, hierbei wurde ein Beamter an der Hand und am Knie verletzt, er blieb jedoch weiterhin dienstfähig. Dem Rollerfahrer wurde am 1. Polizeirevier Neumünster eine Blutprobe entnommen, weiterhin erwartet ihn jetzt eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

