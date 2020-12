POL-NMS: 201211-4-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Am 11.12.2020, vermutlich in der Zeit zwischen 07.00 - 07.50 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Laterne in der Doroteenstraße in Eckernförde und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Nach Auswertung des Spurenbildes dürfte es sich bei dem Verursacher um einen PKW mit Anhänger gehandelt haben. Dieser wird versucht haben, in der Doroteenstraße sein Gespann zu wenden und dürfte hierbei beim Rückwärtsfahren mit dem Anhänger gegen die Laterne gefahren sein. Durch diesen Zusammenstoß stand die Laterne im Anschluss schief in seiner Halterung. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch nach dem Verursacher. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110.

