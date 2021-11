Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 16.00 Uhr und 22.40 Uhr über ein ebenerdiges Fenster in ein Wohnhaus in der Silcherstraße in Sindelfingen-Maichingen ein. Hier durchsuchten die Täter das gesamte Unter- und Erdgeschoss des Wohnhauses und entwendeten Schmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell