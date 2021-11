Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Abbiegeunfall mit zwei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Dienstag gegen 07:00 Uhr in Kornwestheim in der Zeppelinstraße im Bereich der Auffahrt zur dortigen Bundesstraße 27. Die 51-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte von der Zeppelinstraße bei grün nach links auf die Auffahrt zur Bundessstraße einbiegen. Hier übersah er den entgegenkommenden VW einer 50-Jährigen, die in Richtung Kimry-Platz unterwegs war und es kam zur Kollision. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrerin des VW wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell