Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: alkoholisierte Person auf Standstreifen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Person zu Fuß auf dem Standstreifen der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim in Richtung Karlsruhe unterwegs sei. Die Polizei traf die besagte Person in der Nähe eines Pannenfahrzeugs an. Bei der Kontrolle des 49-jährigen Mannes konnte festgestellt werden, dass er eine Flasche hochprozentigen Alkohols mit sich führte. Weitere Flaschen wurden im Pannenfahrzeug, das der Mann zuvor offenbar gelenkt hatte, gefunden. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Daraufhin musste sich der 49-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Pannenfahrzeug wurde abgesichert.

