POL-S: E-Scooter-Fahrer gestürzt - schwer verletzt

Stuttgart-Heumaden (ots)

Schwere Verletzungen zog sich der Fahrer eines E-Scooters am Samstag (08.05.2021) gegen 11.50 Uhr in der Mannsperger Straße zu. Der 46-Jährige fuhr die Mannsperger Straße abwärts in Richtung Lederberg. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet er ins Schlingern und stürzte. Der Verletzte wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

