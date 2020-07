Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung und Beleidigung

Zweibrücken (ots)

Eine Gruppe von vier Jugendlichen randalierte am 14.07.2020, gegen 17:35 Uhr, in der Poststraße indem sie eine vor dem Laden aufgestellte Dekopuppe durch Rütteln und Reißen beschädigten. Als sie durch den Inhaber auf ihr Verhalten angesprochen wurden, beleidigten sie diesen und entfernten sich in unbekannte Richtung. Eine nähere Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken erbittet unter Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de sachdienliche Hinweise. | pizw

