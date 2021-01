Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Verteilerkasten beschädigt

Emsbüren (ots)

Bereits am 21.Dezember wurde zwischen 18:00 - 20:30 Uhr ein an der Papenstraße installierter Verteilerkasten angefahren und beschädigt. Dabei wurde eine Leitung durchtrennt, so dass es zeitweise zu einem Ausfall von Telefon und Internet kam.

Die Polizei aus Emsbüren sucht nun nach Zeugen und bittet darum, sich unter der Rufnummer (05903)703190 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell