Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht +++ Großefehn - Unter Drogeneinfluss gefahren +++ Leezdorf - Von Fahrbahn abgekommen +++ Krummhörn - Trunkenheit im Verkehr

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitag in Aurich. Ein Autofahrer hatte seinen schwarzen BMW zwischen 17.10 Uhr und 18.15 Uhr auf einem Parkstreifen an der Esenser Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an dem linken Seitenspiegel und Heu auf der Motorhaube fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Großefehn - Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein Autofahrer war am Freitag berauscht in Mittegroßefehn unterwegs. Die Polizei hielt den 23 Jahre alten Citroen-Fahrer gegen 22.50 Uhr an. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief bei dem Mann positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Leezdorf - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Freitag in Leezdorf von der Fahrbahn abgekommen. Die 18-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 17.58 Uhr auf der Leezdorfer Straße in Richtung Rechtsupweg unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam sie im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Fahrzeug im Graben. Die Frau wurde leicht verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Mercedes musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Krummhörn - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht zu Samstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 2 Uhr einen Skoda auf der Straße Kommune-Chaussee. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass die Fahrerin, eine 22-jährige Frau aus der Krummhörn, alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Führerschein wurde ebenfalls beschlagnahmt. Die 22-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell