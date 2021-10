Polizei Bochum

POL-BO: Nach Betrug in Herne: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach einem Betrug im August 2021 in Herne sucht die Kriminalpolizei mit einem Foto nach einem tatverdächtigen Mann.

Ein Bild des Tatverdächtigen finden Sie im landesweiten Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-diebstahl-0

Der Mann wird verdächtigt, sich am 19. August 2021 (Donnerstag), gegen 21.45 Uhr in einem Herner Schwimmbad am Gysenberg (Am Ruhmbach) als Besitzer einer als verloren gemeldeten, hochwertigen Armbanduhr ausgegeben und diese entwendet zu haben.

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Das ermittelnde Regionalkommissariat (KK 35) bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

