Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Straßenlaterne mutwillig beschädigt

Neuenhaus (ots)

Am Sonntag ist es am Grillplatz an der Königsberger Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter bewarfen die dortige Straßenlaterne mit Pflastersteinen. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell