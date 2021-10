Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (22) nach Alleinunfall leicht verletzt

Bochum (ots)

Am 26. Oktober (Dienstag gegen 08.10 Uhr) kam es an der Bochumer Surkenstraße 85 in Bochum-Stiepel zu einem Verkehrsunfall; der 22-jährige Wittener Autofahrer ist dabei leicht verletzt worden.

Er wurde zur Kontrolle einem Krankenhaus zugeführt.

Nach ersten Feststellungen befuhr der Mann die Surkenstraße in Richtung Kemnader Straße, als er in einer Linkskurve gegen den rechten Bordstein stieß und die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Sein Fahrzeug rutschte auf den dortigen Grünhang, drehte sich um 180 Grad und kam gegenläufig auf dem Gehweg zum Stehen.

Eine Zeugin, welche den Unfall beobachtete, hielt an der Unfallstelle und verständigte den Rettungswagen.

Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell