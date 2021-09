Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Junge auf dem Rad fährt in Fußgängerzone - Frau schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (7. September 2021) war eine Frau gegen 13:45 Uhr in der Fußgängerzone auf der Marktstraße in Richtung Wiedenhofstraße unterwegs. Ein junger Fahrradfahrer wollte an ihr vorbeifahren; erfasste sie dabei allerdings. Die 57-Jährige stürzte zu Boden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 10-jährige Junge blieb unverletzt und wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben. (367)

