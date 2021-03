Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kfz-Diebstahl

Schwarzer Porsche Cayenne mit dem Kennzeichen GEL-KM520 entwendet

Geldern-Kapellen (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (11. März 2021) aus einer Einfahrt an der Straße Im Torfbruch einen schwarzen Porsche Cayenne gestohlen. Eine Überwachungskamera hat gegen 02:50 Uhr aufgezeichnet, wie sich ein maskierter Mann der Haustür nähert. Offenbar hat er sich die KeylessGo-Funktion des Wagens zu Nutze gemacht und das Signal des Schlüssels überbrückt, um den Wagen zu öffnen und zu starten. Das entwendete Fahrzeug trägt das Kennzeichen GEL-KM520 und ist etwa viereinhalb Jahre alt. In dem Cayenne Turbo-Modell befand sich auch noch die Geldbörse des Besitzers.

Die Polizei warnt ausdrücklich: Legen Sie den "Keyless" Transponder nie in der Nähe der Haustür ab und schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen wie z.B. eine Aluminiumhülle ab, damit Täter die Funkwellen nicht bis zum Auto verlängern können. Machen Sie den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. (cs)

