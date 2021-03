Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Bankangestellte verhindert Betrug

Geldern (ots)

Eine aufmerksame Bankangestellte hat am Donnerstag (11. März 2021) verhindert, dass eine 86-Jährige Opfer eines Betrugs wurde. Die Seniorin hatte einen Anruf einer Frau erhalten, die sich am Telefon als ihre Schwiegertochter ausgab. Die falsche Schwiegertochter gab an, der Sohn der 86-Jährigen habe einen Unfall verursacht und müsse nun eine hohe Geldsumme zur Schadensregulierung zahlen. Die Seniorin machte sich daher auf zu ihrer Bank, um das Geld abzuheben. Die Bankangestellte am Schalter wurde aufgrund der erfragten Summe hellhörig und rief die Polizei hinzu. Ein Rückruf beim Sohn zeigte zudem, dass die Geschichte der Betrügerin frei erfunden war.

Immer wieder ändern Telefonbetrüger ihre Maschen, um vor allem von lebensälteren Menschen Geld zu ergaunern. Hierbei üben sie häufig verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird.

Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel oder Verwandter, Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass Sie nicht auflegen sollen! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie ihn zurück! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige.

