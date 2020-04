Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Müllcontainer in Brand geraten

Esterwegen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet um 05:20 Uhr ein Müllcontainer eines Wohnhauses an der Poststraße in Esterwegen in Brand. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Schaden am Wohnhaus entstand nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg; Tel. 04961/9260, zu melden.

