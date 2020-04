Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Eigentümer von Spielekonsole gesucht

Nordhorn (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen in einem zum Abriss stehendem Wohnhaus in Nordhorn konnte durch die Polizei eine blaue Nintendo WI-Spielkonsole (Foto), sowie dazugehörige Spiele sichergestellt werden. Da diese vermutlich aus einem Diebstahl stammen wird der mögliche Eigentümer gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell