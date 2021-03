Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannte machen Beute auf Firmengelände

Fahrzeug und mehr entwendet

Goch (ots)

Umfangreiche Beute und gleich ein Fahrzeug für den Transport stahlen Diebe zuletzt im Gocher Industriegebiet: Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Donnerstag (11. März 2021), 07:00 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Tor, um auf ein Betriebsgelände an der Jurgensstraße zu gelangen. Sie schlugen die Scheiben an insgesamt drei dort abgestellten Mercedes Sprinter ein und entwendeten mehrere Werkzeuge aus den Fahrzeugen. Danach drangen sie ein Firmengebäude auf dem Grundstück ein. Sie durchwühlten das Büro nach weiterem Diebesgut und nahmen auch hier mehrere Elektrogeräte an sich. Um die Beute abzutransportieren, entwendeten die Diebe gleich einen in der Lagerhalle geparkten Citroen Jumper (Kennzeichen KLE-DO910). Auch ein Zentralachsanhänger mit dem Kennzeichen DIN-MK579 samt aufgeladenem Mini-Bagger kam abhanden. Die Kripo Goch bitten Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Angaben zu den entwendeten Fahrzeugen machen können, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

